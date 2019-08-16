От Путина уйдет советник по экономике Сергей Глазьев

Стало известно об уходе советника президента России по экономике Сергея Глазьева из администрации главы государства. Это подтвердили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на работу в которую он перейдет.

В ЕЭК он сменит Татьяну Валовую в должности министра по интеграции и макроэкономике. Утвердить его кандидатуру планируется до 1 октября.

В пресс-службе администрации президента не стали комментировать кадровые перестановки. Сам Глазьев на звонки журналистов не отвечает.

Собеседник «Известий» из правительства предположил, что Глазьев уходит из-за отсутствия поддержки своих идей и их реализации.

До работы в администрации президента он работал секретарем комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.