От Путина уйдет советник по экономике Сергей Глазьев

От Путина уйдет советник по экономике Сергей Глазьев

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Стало известно об уходе советника президента России по экономике Сергея Глазьева из администрации главы государства. Это подтвердили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на работу в которую он перейдет.

В ЕЭК он сменит Татьяну Валовую в должности министра по интеграции и макроэкономике. Утвердить его кандидатуру планируется до 1 октября.

В пресс-службе администрации президента не стали комментировать кадровые перестановки. Сам Глазьев на звонки журналистов не отвечает.

Собеседник «Известий» из правительства предположил, что Глазьев уходит из-за отсутствия поддержки своих идей и их реализации.

До работы в администрации президента он работал секретарем комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

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Места: Россия
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