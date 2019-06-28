«Думаю об этом всегда»: Путин о преемнике и либерализме

О преемнике Путин думает все время

Вечером 27 июня на сайте Кремля появился текст интервью, которое президент России Владимир Путин дал газете The Financial Times в преддверии саммита G20 («Группы двадцати»). В беседе главы Кремля с редактором британского издания Лайонелом Барбером и руководителем московского бюро Генри Фоем были затронуты самые разные темы от макроэкономической ситуации в нашей стране до геополитической обстановки.

Однако самый интригующий вопрос был задан в самом конце и касался он возможного преемника Путина на посту президента. Российский лидер признался, что думает об этом, начиная еще с 2000 года, и подчеркнул, что в итоге решение будет принимать народ, граждане страны.

«Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем», – сказал Путин

Он также обратил внимание собеседников, что Россия – демократическая страна, а не как Великобритания, где лицо, по факту являющееся первым лицом государства (имеется в виду премьер-министр), выбирается правящей партией. При этом глава Кремля не стал отрицать, что кого-то он вполне может поддерживать и довольно существенно, но никаких имен не назвал.

Экономическая ситуация стабильна

Говоря об экономической ситуации в стране, Путин отметил, что реальная заработная плата начала расти, но вместе с этим происходит падение располагаемых доходов населения. Связано это, в том числе, с закредитованностью населения, а выплата процентов учитывается в этой статистике как расход, поэтому показатель реальных доходов снижается. Российский лидер подчеркнул, что у властей есть понимание этой серьезной проблемы, которой необходимо заниматься, и работа в этом направлении ведется. Надо сказать, что «Русская планета» многократно поднимала эту тему (и в 2015 году, и в 2019-м) – и ситуация еще опаснее, чем полагает президент.

Президент отметил низкий темп инфляции в 2018 году и тот факт, что влияние повышения НДС с 18 до 20 процентов с января 2019 года оказалось краткосрочным, как и предполагалось

И если сначала инфляция была выше 5%, то на сегодняшний день она уже опустилась в годовом выражении ниже этой отметки. «Макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать, то есть мы видим, что экономика преодолела эти сложности, связанные с внутренними и внешними шоками», – обрисовал наметившиеся позитивные тенденции глава государства. Отмечают это и ведущие мировые рейтинговые агентства, повышая инвестиционный рейтинг России. Также Путин обратил внимание на рост промышленного производства и выделил легкую промышленность, где этот показатель достиг 13%.

Главное – повысить благосостояние людей

По словам президента, необходимо изменить структуру экономики и добиться существенного роста производительности труда. Для этого потребуется активно развивать современные технологии, искусственный интеллект, робототехнику. Не стоит забывать об образовании и здравоохранении.

«Больной и необразованный человек не может работать эффективно в современной экономике», – заметил глава Кремля. Путин отметил, что на создаваемой благодаря работе по этим направления базе государство рассчитывает повысить благосостояние своих граждан

Отдельно президент с подачи интервьюеров остановился на теме олигархов, заявив, что в России их больше нет. Во всяком случае, если таковыми называть тех, кто «использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы». Крупные частные и компании с государственным участием в стране, конечно, есть, но применительно к ним не идет речь о каких-то преференциях от власти.

Видимо, Владимир Владимирович на минутку подзабыл о людях с фамилиями Ротенберг и Тимченко, о детях своих ближайших чиновников (бизнес-полет Чайки-младшего), о том, что РЖД не платит дивиденды, а «Роснефть» получает огромные преференции по новым месторождениям. Бывает.

Что касается закрытий банков (на это якобы и жалуются эти самые «олигархи»), то здесь речь идет об оздоровлении российской финансовой системы. Эту работу Центробанка Путин оценил положительно и отметил ее важность, поскольку это касается простых граждан, вкладчиков.

В Сирии добились больше ожидаемого

Значительная часть интервью была посвящена внешней политике России, геополитической обстановке в мире. Это и понятно, встреча с британскими журналистами состоялась накануне саммита G20 в японской Осаке. По словам российского лидера, каких-то прорывных решений ждать не приходится с учетом современных реалий, но именно благодаря таким мероприятиям создается фундамент для движения вперед. Путин выразил надежду, что в ходе общих дискуссий удастся сгладить существующие противоречия.

Журналисты Financial Times спросили президента России о том, насколько были оправданы те риски, которые взяла на себя страна в Сирии. «Мы добились даже большего, чем я ожидал», – подчеркнул Путин.

Одним из самых главных результатов стало уничтожение большого числа боевиков, тысячи из которых, оказывается, намеревались вернуться в Россию. В географически близком к нашей стране регионе достигнута относительная стабильность

Таким образом, это положительно повлияло на обеспечение безопасности в самой России. Интервьюеры спросили, является ли Путин сторонником того, чтобы Башар Асад остался у власти в Сирии, на что российский лидер ответил: «Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу».

И снова штампы о России

После этого британские журналисты переключились на Венесуэлу и Николаса Мадуро, фактически назвав главу Кремля «приверженцем президента Мадуро». Даже по текстовой расшифровке интервью понятно, что переход на эту тему в таком ключе пришелся президенту России не по душе.

«Мы начали так хорошо и, в общем, как‑то так по‑серьезному, а сейчас вы все больше и больше переходите на какие‑то штампы в отношении России», – сказал Путин

Он, видимо, уже устал объяснять, что наша страна не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, что российские военные советники в этой стране просто набираются опыта, что кредиты безнадежному режиму выдаются как-то сами собой, и вообще нас там нет и не было. Одно из самых слабых мест интервью.

Затронули и тему взаимоотношений России и Великобритании. Разумеется, журналисты Financial Times не могли не спросить об отравлении Скрипалей. Путин подчеркнул, что происходящее вокруг человека, шпионившего против России – суматоха и возня, не стоящие не только межгосударственных отношений Москвы и Лондона, но и пяти копеек, как говорят в России. В привычном стиле он напомнил, что причастность Кремля к отравлению в Солсбери еще необходимо доказать.

Касательно самого Сергея Скрипаля, президент обратил внимание, что тот был арестован, отсидел положенный срок, то есть получил свое наказание. «Он в принципе не представлял никакого интереса», – сказал Путин

Вместе с тем, российский лидер в очередной раз подчеркнул, что предательство – это самое большое преступление, и предатели должны наказываться, но, конечно, не так как в Солсбери.

Либерализм не должен доминировать

Говоря о ситуации на Западе, президент России, ранее называвший себя «либералом», заявил, что идеи либерализма себя изжили, ведь именно из-за него между населением и элитой образовалась пропасть. По словам Путина, либералы, десятками лет пытавшиеся диктовать свои правила, больше не могут это делать. Он отметил, что даже некоторые западные партнеры поняли, что некоторые элементы либерализмы нереалистичны.

В качестве примера российский президент привел пример двух противоположных политик в отношении мигрантов – в Германии и США. По мнению Путина, Ангела Меркель допустила серьезную ошибку, в то время как Дональд Трамп более тонко прочувствовал ситуацию, увидев, что население «каждый день сталкивается с проблемой в Техасе или Флориде»

Глава Кремля не уверен, что методы американского президента обязательно правильные, та же стена на границе с Мексикой, ведь суть не в этом. Трамп пытается хоть что-то делать, взять ситуацию под контроль, в то время как сторонники либеральных ценностей полагают, что «ничего делать не надо», а «мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать». Путин отметил, что либерализм, безусловно, имеет право на существование, но не должен быть доминирующим фактором.

Сколько времени продолжалось интервью президента России британскому изданию, неизвестно, но в одной из реплик Владимир Путин упомянул, что время уже близится к часу ночи. Полностью текст беседы можно прочитать на сайте Кремля или в оригинале.