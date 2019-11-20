Путин заявил об увеличении зарплат в России

Зарплаты в России увеличиваются в номинальном и реальном выражении, но располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте». Об этом сказал президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Он отметил, что данное направление работы является приоритетом для правительства, но пока результаты в этом «весьма скромные». Повышение доходов – ключевой индикатор экономического развития, констатировал президент.

Он подчеркнул, что рост благополучия граждан зависит от развития экономики в целом и вложений в развитие предприятий, а также создания рабочих мест. Путин выразил надежду, что поставленные перед правительством задачи «в тесной координации с Банком России, деловым сообществом…будут успешно реализованы», пишет РБК.

Реальные доходы граждан падают с 2014 года. В 2018 году с переходом Росстата на новую методику был замечен рост на 0,2%. В третьем квартале 2019 года ведомство отчиталось о росте реальных доходов на 3%, но экономисты засомневались в предоставленных данных. Позже отмечалось, что зарплатные ожидания россиян ниже, чем у мигрантов.

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