Путин заявил о росте экспорта российского оружия

Позиции России на глобальном рынке вооружений с каждым годом укрепляются. Причем это происходит несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции.

По словам президента России Владимира Путина, с начала года РФ отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на $13 млрд, это на $2млрд больше, чем на тот же период прошлого года, экспорт растет.

Об этом глава государства сказал на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Также Путин отметил, что большой вклад в продвижение экспорта вносят, в том числе международные выставочные мероприятия, пишет «РИА Новости».

Конкуренция на мировом рынке оружия обостряется. Причем далеко не всегда эта борьба ведется честными методами. Продажа вооружения — не самая большая, но существенная статья доходов российского бюджета.

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