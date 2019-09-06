Путин заранее предупреждал Буша о теракте 11 сентября

Президент России Владимир Путин в 2001 году, как оказалось, сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США готовятся теракты.

Как пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу», Путин позвонил президенту Бушу за два дня до этого нападения.

Экс-агент уверен, что российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании. «Чего-то такого, что готовилось давно» и из Афганистана, пишет он своей книге, Russia Today.

Джордж Биби также раскрыл то, что российский президент первым из иностранных лидеров позвонил Бушу 11 сентября после терактов, чтобы выразить поддержку Штатам.

Сейчас, несмотря на непростые отношения между странами, лидеры двух стран все равно продолжают искать точки соприкосновения. Так, например, Владимир Путин заявил, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Правда, тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.