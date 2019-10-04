Путин запрещает россиянкам выбирать между карьерой и семьей
Президент России Владимир Путин прокомментировал опыт участвующих в конкуре «Лидеры России» женщин, которые совмещают заботу о семье с развитием карьеры.
Глава страны уверен, что разделять по важности семью и карьеру нельзя.
По информации ФБА «Экономика сегодня», президент пришел к выводу: чем больше делаешь, тем больше получается.
При этом, Путин понимает всю сложность такого положения, «поэтому и образовался женский клуб с целью помочь в том, как все делать вовремя и качественно».
Ранее с просьбой рожать детей вместо получения высшего образования выступила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Чем раньше родишь — тем больше родишь, считает она.
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