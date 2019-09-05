Путин заманивает молодежь на Дальний Восток выгодной ипотекой

Президент Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы со ставкой 2% годовых для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», — приводит слова руководителя России RT.

Программа начнет действовать с 2020 года и продлится пять лет. Она рассчитана на привлечение квалифицированных специалистов на Дальний Восток.

При этом, подчеркнул Путин, запуск аналогичной программы на территории всей страны невозможен.

Ранее президент назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом и поручил и.о. губернатора Сахалинской области подготовить программу поддержки региона.