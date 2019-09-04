Путин тщательно взялся за развитие Дальнего Востока

Те, кто считают Дальний Восток лишь балластом, требующим денег — придурки. Так руководитель России Владимир Путин прервал доклад главы Якутии Айсена Николаева на его словах о том, что раньше «с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний».

«Не знаю, какие придурки так говорили», — отрезал все возражения господин Путин.

По мнению президента, если благоустроить Дальний Восток. он должен стать центром притяжения для россиян. Школы, детские сады, инфраструктура и новые рабочие места — это ключ к повышению численности населения.

Президент поручил и.о. губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко подготовить программу поддержки региона, сообщает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин заявил, что у правительства есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.