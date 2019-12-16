Путин на 5 лет закрыл выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд для бывших сотрудников ФСБ. Он будет действовать в течение пяти лет с момента увольнения.

В пояснительной записке говорится, что закон подготовлен на фоне участившихся случаев с задержанием за рубежом россиян, связанных с органами безопасности.

До сих пор невыездными считались только действующие сотрудники, уточняет ФБА «Экономика сегодня». После увольнения под запрет попадали только те, кто имел дело с секретной информацией.

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявлял, что инициатива не связана с недоверием к бывшим сотрудникам ФСБ. Она направлена на защиту россиян от неправовых действий.

Ранее ФБР увидело угрозу во всех российских мобильных приложениях. В спецслужбе отметили, что ФСБ имеет мощные возможности для доступа к телефонной связи и интернету без обращения к провайдерам.

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