Путин выбрал нестандартную дату для послания к парламенту

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Раньше он никогда не выступал в январе.

Дату послания к парламенту объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, почему выбран январь, он заявил, что не понял вопрос. «Почему рано? Все выходят на работу девятого числа», - сказал Песков.

Послание президента к парламенту — обязательная процедура, она закреплена статьей 84 Конституции. В послании президент отчитывается о состоянии дел в стране и направлениях политики.

С 1994 года послания проводились в начале года, но не раньше февраля. До 2008 года президент выступал с посланием в конце зимы или весной. В 2008 году с приходом к власти Дмитрия Медведева обращение перенесли на конец года — ноябрь или декабрь. Только в 2018 году Путин выступил с посланием в марте, пишет РБК.

19 декабря состоялась пресс-конференция Путина. На ней впервые ввели запрет — он касался формата плакатов, которыми журналисты пытаются привлечь внимание президента.

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