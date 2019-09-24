Владимир Путин встретится со своим «венесуэльским другом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что отправился с официальным визитом в Россию. Здесь он встретится с Владимиром Путиным.

По его словам, будет встреча не только с его «другом», но и с группой бизнесменов, «чтобы проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере», пишет «РИА Новости».

В Венесуэле с января 2019 года развернулся правительственный кризис. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо самостоятельно провозгласил себя временным главой государства.

При этом, некоторые страны на Западе, в том числе и США признали незаконное правительство.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Тем временем, Хуан Гуайдо уже заявил, что отправит свою делегацию на Генеральную ассамблею ООН. Любопытно, что официальные власти также отправили свою делегацию на площадку.