Лжепрезидент Венесуэлы отправит свою делегацию на Генассамблею ООН

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, самостоятельно провозгласивший себя президентом страны, отправит свою делегацию на Генеральную ассамблею ООН в конце июня.

По словам Гуайдо, сформирована делегация, «которая представит на будущей неделе наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й Генассамблее ООН».

Возглавит группу самовыдвиженцев - представитель по иностранным делам Хулио Борхес. Поддержали инициативу также посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро.

Правда, самого Хуана Гуайдо, по всей видимости, не будет в Нью-Йорке, пишет «РИА Новости»

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН. Официальный Каракас будет представлять вице-президент Делси Родригес.

Это значит, что от страны приедет сразу две делегации. При этом, ООН не признает главенство Хуана Гуайдо. Однако его активно продвигает Вашингтон.

Президент Венесуэлы заявлял, что будет договариваться с кем угодно ради мира в стране. Но после введения США новых санкций он назвал оппозиционеров предателями и передумал вести переговоры.