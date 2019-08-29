США предложили Мадуро уйти в обмен на отказ от преследования

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен по собственному желанию оставить свой пост. В этом случае Соединенные Штаты не будут его преследовать.

По словам специального представителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса, Вашингтон хочет достойного ухода Мадуро.

Ранее стало известно о том, что американская сторона вела переговоры с помощниками Мадуро за его спиной.

Президент Венесуэлы заявлял, что будет договариваться с кем угодно ради мира в стране. Но после введения США новых санкций он назвал оппозиционеров предателями и передумал вести переговоры, пишет Лента.ру.

23 января после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Большинство стран Европы, США и страны Латинской Америки признали его легитимными главой государства. Россия и ряд других стран отказала оппозиции в поддержке.