Путин во всеуслышание назвал Израиль русскоязычной страной

Путин во всеуслышание назвал Израиль русскоязычной страной

Pixabay

В России Израиль считают русскоязычным государством, принимая во внимание почти 2 млн соотечественников, проживающих там. Об этом сказал президент России Владимир Путин на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда в столице.

Путин указал на семейные, родственные и дружеские контакты граждан обеих стран.

«Это настоящая сетевая общая семья… Мы считаем Израиль русскоязычным государством», - признался президент.

Путин указал на тесные гуманитарные связи двух государств и напомнил, что ежегодно сотни тысяч граждан России приезжают в Израиль для знакомства с достопримечательностями, пишет РБК.

Российский президент выразил надежду, что израильские власти примут его предложение посетить парад в честь 75-летия победы. Путин пообещал принять участие в открытии мемориала в честь жертв блокады Ленинграда.

Летом сообщалось, что власти Израиля намерены пригласить Путина на открытие памятника, рассматривая приезд российского лидера как попытку укрепить поддержку Биньямина Нетаньяху среди русскоговорящих жителей страны.

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