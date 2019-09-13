Премьер-министр Израиля может приехать на День Победы

Москва позвала израильское руководство на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом рассказал шеф российской дипломатии Сергей Лавров.



По словам высокопоставленного дипломата, израильское руководство подтверждает свою приверженность всем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев, сообщает «РИА Новости».

12 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры в Сочи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Сирии и кризис вокруг иранской ядерной сделки.

На празднования 9 мая 2020 года в Москву также приглашен президент Украины Владимир Зеленский.