Путин принимает Нетаньяху на фоне парламентских выборов

В Сочи сегодня проходят переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Сирии и кризис вокруг иранской ядерной сделки.



Однако важнейшей темой для израильской стороны остаётся палестино-израильский конфликт. В этом контексте особую актуальность приобретает «сделка века», которую продвигают США.



Переговоры с российским лидером проходят на фоне парламентских выборов в Израиле 17 сентября, где решится дальнейшая политическая судьба Нетаньяху.

Чтобы несколько укрепить свои позиции, Нетаньяху ранее объявил о том, что израильское правительство распространит суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

Первые шаги премьер намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва.

Однако в Палестине к такой инициативе отнеслись как к аннексии своих территорий. Многие эксперты уверены, что подобные действия Израиля приведут к интифаде и глобальной войне на Ближнем Востоке.

Ранее израильский премьер назвал радикальный ислам главной опасностью для будущего России.