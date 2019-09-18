Путин возмутился медленной помощью пострадавшим от паводков

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы. Он также потребовал оказать помощь нуждающимся в ней быстро и эффективно.

Главы дальневосточных регионов должны лично посетить пострадавшие от паводка субъекты, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, уверен глава государства.

По его словам, для того чтобы освободить руководителей субъектов от необходимости «носиться по всем правительственным кабинетам и коридорам» необходимо Министерству строительства и ЖКХ координировать работу по ликвидации последствий наводнения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, подчеркнул президент, добавив, что «пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит».

Ранее Владимир Путин посетил Иркутскую область. Там он ознакомился с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Тулуне.