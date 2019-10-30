Путин сомневается в возможностях Зеленского

Справится ли глава Украины Владимир Зеленский с украинскими националистами, сказать трудно, заявил президент России Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что он не в праве давать оценки действиям Зеленского.

«Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно в его контактах с националистами», — сказал Путин на пресс-конференции в Будапеште.

Также глава России не смог однозначно ответить насколько правильно Зеленским была выбрана форма общения «на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».

«Вопрос в том, доведет он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать, а именно в данном случае не такой уж сложный вопрос, - разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Напомним, разведение сил и средств началось в поселке Золотое в Луганской области 29 октября. Во время переговоров в этот день также удалось согласовать дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в Донецкой области.