Путин увеличил зарплату себе и Медведеву

С октября зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева проиндексированы на 4,3%. Кроме того, вырастут выплаты главам Минобороны, МЧС, МВД, а также ФСБ, Росгвардии, ФСО, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки, фельдъегерской службы и СКР.

Как следует из документа, повышение произойдет с 1 октября. Индексация зарплат коснулась и вице-премьеров, председателя ЦИК, сотрудников диппредставительств, секретаря Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

В последний раз зарплаты президента и премьер-министра повышались 1 января 2018 года. Тогда их рост составил 4%.