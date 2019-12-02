Путин и Си Цзиньпин дали старт газопроводу «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили магистральный газопровод «Сила Сибири».

Торжественная церемония запуска газопровода состоялась в понедельник, 2 декабря. Лидеры двух стран общались друг с другом с помощью телемоста. Председатель КНР заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем является приоритетом для двух стран.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, подобные инфраструктурные проекты являются залогом развития любого региона, пишет «РИА Новости».

По газопроводу «Сила Сибири» газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

Максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

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