Путин создал компанию для строительства объектов Минобороны
В России будет создана «Военно-строительная компания», которая придет на смену ликвидированному Спецстрою. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Учредителем станет Минобороны РФ. Созданная Путиным компания займется строительством, капремонтом и реконструкцией спецобъектов.
Высшим органом управления в компании станет наблюдательный совет. Его кандидатуры будет утверждать правительство, пишет РБК.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщал о создании военно-строительной компании в марте 2019 года. Он объяснял, что она обеспечит строительство объектов в интересах вооруженных сил без участия коммерческих структур.
До этого строительством занимался Спецстрой. Компанию ликвидировали за хищения и срывы сроков.
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