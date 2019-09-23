Путин согласился заплатить за модернизацию чужой армии

Модернизация армии Абхазии произойдет за счет средств России. Соответствующее предложение российского правительства подписал президент Владимир Путин.

Минобороны и МИД России должны провести переговоры с абхазской стороной и подписать соглашение о размере финансирования, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Договоренность о модернизации вооруженных сил Абхазии из средств России была достигнута в августе на встрече министров обороны Сергея Шойгу и Мираба Кишмария. Сумма финансовой помощи не разглашалась.

В 2016 году Госдума утвердила соглашение с Абхазией о российско-абхазской группировке войск. По договоренности, совместные войска в случае угрозы или войны перейдут в подчинение назначенного Минобороны России командующего.