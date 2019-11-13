Путин сократил рабочий день селянок

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому, в стране вводится сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.

Документ гарантирует, что селянки имеют право на сокращенную рабочую неделю, которая должна быть максимум 36 часов. При этом зарплата сохраняется как при полной неделе, сообщают "Известия".

Если на рабочем месте по условиям труда рабочий день разделен на части, то его оплата устанавливается в повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.

Напомним, в октябре нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращенный рабочий день для части женщин. Речь идет о сельских труженицах.

Документ гарантирует сокращенную с 40 до 36 часов рабочую неделю женщинам, проживающим и работающим в селах. При этом оплата труда сохранится в том же размере, что и при полной трудовой неделе. До принятия закона льгота для тружениц сел не была закреплена федеральным законом. Она предусматривалась постановлением Верховного Совета РСФСР от 1990 года.

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