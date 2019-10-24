Некоторым женщинам в России Госдума сократила рабочую неделю

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращенный рабочий день для части женщин. Речь идет о сельских труженицах.

Документ гарантирует сокращенную с 40 до 36 часов рабочую неделю женщинам, проживающим и работающим в селах. При этом оплата труда сохранится в том же размере, что и при полной трудовой неделе, уточняет ТАСС.

С принятием закона работающие в селе женщины будут защищены от риска снижения зарплат за укороченную рабочую неделю и недоплат.

До принятия закона льгота для тружениц сел не была закреплена федеральным законом. Она предусматривалась постановлением Верховного Совета РСФСР от 1990 года.

Минтруд предлагал увеличить трудовую неделю труженицам села. Ведомство было недовольно, что при укороченной неделе женщины получают зарплату, как за полную.