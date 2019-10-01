Путин ответил Грузии когда выведет войска из Абхазии

Перед саммитом Евразийского экономического совета в Ереване президент России Владимир Путин ответил на выкрик грузинской журналистки с канала «Рустави-2». Она спросила его, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии.

Путин ответил корреспонденту: «Когда мы примем такое решение».

Она напомнила президенту, что Россия обещала сделать это еще в 2008 году, пишет ФБА «Экономика сегодня». На это Путин заявил: «Мы всегда выполняем свои обязательства».

Конфликт в Южной Осетии начался в августе 2008 года, когда грузинские войска атаковали Цхинвал. Россия приняла решение о вводе войск. Спустя пять дней грузинские военные отступили. Позже Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые вышли из состава Грузии.