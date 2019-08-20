В Грузии уволен оскорбивший Путина ведущий канала «Рустави-2»
Новое руководство грузинского телеканала «Рустави-2» уволило ведущего Георгия Габунию, который ранее в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
С Габунией уволены продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе и руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе. Новый гендиректор Паата Салия объяснил, что недопустимы публичные заявления работающих на «Рустави-2» сотрудников о создании нового канала, пишет «Интерфакс».
Напомним, Габуния 7 июля в своей программе «Постскриптум» нецензурно выразился в адрес Путина. Этот поступок осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Госдума планирововала в ответ на оскорбления ввести санкции, но Путин отказался из «уважения к грузинскому народу».
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