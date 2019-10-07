Путин с Шойгу собирал грибы в тайге перед днем рождения (видео)

Накануне дня рождения президент России Владимир Путин съездил в сибирскую тайгу, где собирал грибы и любовался Енисеем. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Кадры с их отдыха появились после полуночи 7 октября. На них показано, как глава государства собирает грибы и за рулем внедорожника едет по тайге, часть пути политики прошли пешком.

Во время привала Шойгу выкопал куст брусники. «Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье», - сказал ему Путин.

Во время другой остановки Путин и Шойгу устроили пикник у костра. После этого они поднялись на высоту около 2 тыс. метров, передает ТАСС.

Напомним, 7 октября президенту исполняется 67 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин отпразднует день рождения в кругу родных.