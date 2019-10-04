Лукашенко испугался оговорки про Путина при Зеленском (видео)

Выступая в Житомире на форуме регионов, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину Россией. Его тут же поправил украинский лидер Владимир Зеленский. Оба президента рассмешили зал.

Говоря о восстановлении товарооборота с Украиной, Лукашенко неосторожно произнес «регионы России», рассказывает «ПолитЭксперт». Зеленский указал на ошибку, на что белорусский лидер сказал: «Я испугался, неужели я Владимир Владимирович сказал».

После президент Украины пошутил: «Слава Богу, нет!» Диалог глав государств вызвал смех в зале.

Ранее Лукашенко заявил, что не станет дружить с Западом против России.