Лукашенко испугался оговорки про Путина при Зеленском (видео)
Выступая в Житомире на форуме регионов, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину Россией. Его тут же поправил украинский лидер Владимир Зеленский. Оба президента рассмешили зал.
Говоря о восстановлении товарооборота с Украиной, Лукашенко неосторожно произнес «регионы России», рассказывает «ПолитЭксперт». Зеленский указал на ошибку, на что белорусский лидер сказал: «Я испугался, неужели я Владимир Владимирович сказал».
После президент Украины пошутил: «Слава Богу, нет!» Диалог глав государств вызвал смех в зале.
Ранее Лукашенко заявил, что не станет дружить с Западом против России.
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