Александр Лукашенко не будет дружить с западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг в интервью украинским СМИ, что Минск не будет ни с кем дружить против России.

Также Лукашенко отметил, что все разговоры, которые будут идти в плоскости белорусского выбора между Западом и Востоком будут не конструктивны.

Он напомнил, что в Белоруссии проходил референдум, на котором подавляющее большинство - более восьмидесяти процентов жителей страны «выступили за добрые союзнические отношения с РФ».

Также Лукашенко отметил, что «когда было трудно», Белоруссию поддерживали в основном только Россия и Китай.

При этом белорусский лидер признает, что США влияют на все процессы в мире и Белоруссия не должна иметь с ними плохие отношения, а наоборот работать над их улучшением, пишет Лента.ру.

Ранее, комментируя слухи о подготовке детей к «транзиту власти», президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается передавать им кресло главы государства.