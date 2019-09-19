Лукашенко сделал заявление по поводу передачи власти детям

Комментируя слухи о подготовке детей к «транзиту власти», президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается передавать им кресло главы государства. Он сказал, что будет работать только с теми, кто «приносит стране пользу».

Лукашенко дал понять, что недоволен сплетнями в интернете о подготовке детей к передаче власти.

«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», - сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что чиновники уже задумываются над тем, кто останется с ним работать. Он успокоил их заявлением, что трудиться будут те, «кто хочет работать и кто умеет слушать и исполнять поручения», пишет «Интерфакс».

Напомним, выборы президента пройдут в Беларуси в 2020 году. Лукашенко правит страной с 1994 года, он четырежды переизбирался. У Лукашенко трое сыновей – Виктор, Дмитрий и Николай. Старший сын занимает пост помощника президента по нацбезопасности. Дмитрий является председателем центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», младший учится в школе.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поменяет Конституцию для своего преемника.