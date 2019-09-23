Путин рассказал о последствиях вмешательства в дела других стран

Российский лидер Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран. Он обратился к участникам совещания глав органов безопасности и разведывательных служб стран — членов СНГ.

Соответствующее послание Путина участникам совещания зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Речь идёт о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память», — говорится в послании.

Также эти действия приводят к конфликтам, размытию национальных традиций и исторической памяти, пишет Russia Today.

«Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу», — добавил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что представители Google и Facebook могут принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Члены комиссии полагают, что обе площадки были предоставлены для неправомерного размещения политической рекламы.