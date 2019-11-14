Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике РФ

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике РФ

фото: Expert.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей.

Также избежать рецессии удалось благодаря стабильности на банковском и кредитном рынке, поддержке основных секторов госэкономики и ответственному отношению к государственным финансам.

При этом Путин счел недостаточными темпы роста ВВП и указал, что Россия будет и дальше стремиться к созданию комфортных условий для инвестирования, пишет РБК.

Ранее Владимир Путин сказал, что страна сейчас находится в демографической яме. Подобная тенденция сохраняется со времён Великой Отечественной войны, за которой последовал кризис 90-х.

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