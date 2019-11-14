Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что российской экономике удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей.
Также избежать рецессии удалось благодаря стабильности на банковском и кредитном рынке, поддержке основных секторов госэкономики и ответственному отношению к государственным финансам.
При этом Путин счел недостаточными темпы роста ВВП и указал, что Россия будет и дальше стремиться к созданию комфортных условий для инвестирования, пишет РБК.
Ранее Владимир Путин сказал, что страна сейчас находится в демографической яме. Подобная тенденция сохраняется со времён Великой Отечественной войны, за которой последовал кризис 90-х.
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