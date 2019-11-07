Демографическая яма 2: Кремль в курсе проблем с населением

Негативная тенденция в сфере демографии хорошо известна не только Счетной палате, но и Кремлю.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эти показатели учитывались при формировании национальных проектов. Более того, правительством разработан ряд мер поддержки демографии, пишет «РИА Новости».

В Кремле считают, что страна сейчас находится в демографической яме. Президент Владимир Путин неоднократно говорил об этом.

Подобная тенденция сохраняется с времён Великой Отечественной войны, за которой последовал кризис 90-х.

Ранее аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся убыль населения России. Это длится четвертый год подряд.