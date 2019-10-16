Путин провозглашен «хозяином» Ближнего Востока

Направленная против курдов операция Турции в Сирии позволила повысить влияние президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке. Его армия помогла взять под контроль захваченные террористами территории.

Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на Bloomberg, действия России в Сирии укрепляют имидж России в регионе. Путина назвали «хозяином» Ближнего Востока: воспользовавшись кризисом, он вывел сирийскую армию на те территории, которые были заняты курдами.

Укреплению имиджа способствовало участие России в договоренности курдов с Сирией о размещении правительственных войск вдоль северных границ.

Директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group Айхам Камель заявил, что Путин тем самым заставил союзников и противников признать его роль в политическом и военном балансе сирийского конфликта.

Напомним, операция Турции «Источник мира» длится с 9 октября. Ее цель – создание безопасной зоны вдоль границы. Накануне сирийская армия заняла город Манбидж на севере.