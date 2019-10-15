Отбитый у курдов Манбидж перешел под контроль армии Сирии
Сирийская армия освободила от курдов город Манбидж на севере страны. Контроль за территориями вокруг населенного пункта помогает осуществлять российская военная полиция.
Об этом сообщили в Минобороны РФ. Военные базы в округе Манбиджа покинули американские военные – они направились в сторону иракской границы, пишет РБК. Сирийский конвой на пути в Манбидж столкнулся с отступающими американцами.
Ранее армия США оказалась в ловушке между военными Турции и Сирии. Президент США Дональд Трамп приказал уходить из северной части страны.
Манбидж расположен в провинции Алеппо. Его патрулировали американцы и контролировали курды. 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил операцию «Источник мира» против курдов, цель которой – создание зоны безопасности. По замыслу, туда могут вернуться сирийские беженцы из Турции.
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