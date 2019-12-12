Путин на прощании возложил цветы к закрытому гробу Лужкова
На прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил к закрытому гробу букет красных роз и перекрестился.
Потом президент выразил соболезнования родственникам и некоторое время поговорил с вдовой — Еленой Батуриной.
Ранее в телеграмме родным Путин назвал политика «личностью неординарного масштаба», «энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина и Лужкова связывали «теплые и конструктивные отношения», передает «Интерфакс».
Церемония прощания с Луковым идет с 7 утра. После нее политика похоронят на Новодевичьем кладбище — рядом с могилой бывшего премьер-министра Евгения Примакова.
Напомним, о смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Он скончался в мюнхенской болезни после коронарографии. В окружении бывшего мэра назвали причиной смерти «редчайшее осложнение».
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