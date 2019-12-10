В Мюнхене умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков на 84 году жизни.

Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19 92 по 2010 год. Он скончался в одной из больниц Мюнхена. Там Лужкову проводили операцию на сердце, сообщает телеграмм канал «112».

Юрий Михайлович в 2010 году был отправлен в отставку с поста мэра Москвы, который он занимал на протяжении 18 лет, Дмитрием Медведевым, тогда занимавшим пост президента России.

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