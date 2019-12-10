Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.

По словам президента России Владимира Путина, Хангошвили был «жестким и кровавым человеком». Он принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Путин отметил, что не знает, что произошло с убитым, он находился в розыске. «Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно». При этом президент считает высылку российских дипломатов в ответ на это некорректным, пишет «РИА Новости».

Напомним, Хангошвили убили 23 августа выстрелом в голову в парке Берлина. По подозрению в преступлении задержан россиянин. Германия накануне объявила о высылке двух российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства.

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