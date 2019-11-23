Путин призвал региональных единоросов решать проблемы самим
Глава России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» призвал не откладывать решение проблемных вопросов до «прямой линии», а решить их самостоятельно.
«Прошу вас, будьте партией лидеров во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "прямой линии", которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать этим вопросы, добиваться справедливости», — цитирует Путина «Интерфакс».
Президент отметил, что именно члены партии должны первыми видеть проблемы в регионах.
Ранее чиновницу, которая предложила неугодные Путину нововведения касательно медсправок для водителей, повысили.
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