Путин признался в испытаниях у Нёноксы уникального оружия

Президент России Владимир Путин рассказал об «особой» миссии погибших под Северодвинском сотрудников «Росатома». По его словам, они разрабатывали не имеющее аналогов оружие.

Об этом Путин заявил на вручении ордена Мужества вдовам погибших россиян. Президент подчеркнул, что каждый из них был специалистом экстра-класса, пишет РИА Новости. Эти люди стремились с помощью разработки передового оружия обеспечить мир будущим поколениям, указал Путин.

«Это не рядовая работа, которая привела к трагедии», — отметил глава государства, пообещав, что Россия продолжит совершенствовать ядерное оружие.

Напомним, 8 августа около Нёноксы произошел взрыв на полигоне Минобороны. Погибли сотрудники ядерного центра. В городе ненадолго был в 16 раз превышен уровень радиации.



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