Путин пригрозил США после краха ракетного договора от 1987 года

Путин пригрозил США после краха ракетного договора от 1987 года

Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны, МИДа и СВР следить за производством и размещением США ракет средней и меньшей дальности. Он пообещал, что Россия начнет производство таких систем, если подтвердится их разработка в Америке.

Президент отметил, что Россия не станет полагаться только на миролюбивость Вашингтона и союзников и возьмет на контроль дальнейшие шаги США в отношении РСМД. Путин подчеркнул, что Россия не будет размещать ракеты там, где нет американских систем, передает «ПолитЭксперт».

По мнению Путина, США выходом из ракетного договора с Россией осложнили ситуацию в мире и могут спровоцировать гонку вооружений, которую нечем будет сдерживать.

США 2 августа вышли из ДРСМД, заключенного в 1987 году с СССР. Поводом стала разработка Россией ракеты 9М729, чьи характеристики, по мнению США, не соответствуют установленным соглашением.

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Теги:
Места: Россия, США
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