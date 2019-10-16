Путин поручил разобрать все обращения от жертв паводков

Глава России Владимир Путин намерен проверить результаты работы по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

В ходе совещания по этому вопросу президент призвал чиновников и ответственных за работы по ликвидации последствий подтопления не относиться к этому формально.

«Я когда говорил о том, что нужно подходить неформально, вот что имел ввиду: конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением, но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, "в шоколаде". Это значит, что у людей есть проблемы», — приводит слова Путина РЕН ТВ.

Глава государства поручил полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло проконтролировать работу по тем обращениям жителей пострадавших от паводков регионов, в которых отказано.

Всего, по словам Путина, ему поступило 171 обращение. Из них по 93 принято положительное решение, еще 44 рассматриваются. По 29 обращениям было принято отказать.

Ранее многодетной матери Надежде Наумовой из подтопленного региона отказали в единовременной выплате как пострадавшей от наводнения из-за того, что 8 из 9 ее детей находятся под опекой.