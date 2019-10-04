Пострадавших от наводнения приемных детей лишили выплат

Многодетной матери Надежде Наумовой из Нижнеудинска Иркутской области отказали в единовременной выплате как пострадавшей от наводнения из-за того, что 8 из 9 ее детей находятся под опекой.

Ранее губернатор Иркутской области подписал указ, согласно которому многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, назначена компенсация в миллион рублей в случае, если их жилье было уничтожено или пострадало от наводнения.

В положении к указу обозначено, что семьи, где дети находятся под опекой, и приемные семьи не имеют права на такую выплату.

Тем не менее, Надежда считает, что этот указ несправедливо лишает ее семью необходимой помощи.

Женщина уверена, что у властей есть возможность помочь ее семье, несмотря на то, что она является приемной мамой.

В ответ на это в приемной губернатора Надежде заявили, что ее детей область и так бесплатно кормит в школе, а компенсации положены семьям с родными детьми, передают «Такие дела».

Напомним, вторая волна наводнения, которая окончательно разрушила подтопленные дома, произошла в Иркутской области в конце июля — спустя месяц, после первой.

Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.

18 сентября глава государства поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы Иркутской области и оказать помощь всем нуждающимся в ней в срочном порядке.