Путин поручил обеспечить Дальний Восток хорошим интернетом

Путин поручил обеспечить Дальний Восток хорошим интернетом

Фото: EADaily

Все домохозяйства и значимые объекты на Дальнем Востоке будут обеспечены высокоскоростным интернетом в ближайшие пять лет.

Соответствующую нормативную базу поручил принять президент России Владимир Путин.

Предложения по проекту должны быть представлены не позднее 1 февраля 2020 года, отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Путин также поручил начать компенсировать автопроизводителям перевозку машин, произведенных на Дальнем Востоке.

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