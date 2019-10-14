Путин поручил обеспечить Дальний Восток хорошим интернетом
Все домохозяйства и значимые объекты на Дальнем Востоке будут обеспечены высокоскоростным интернетом в ближайшие пять лет.
Соответствующую нормативную базу поручил принять президент России Владимир Путин.
Предложения по проекту должны быть представлены не позднее 1 февраля 2020 года, отмечает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Путин также поручил начать компенсировать автопроизводителям перевозку машин, произведенных на Дальнем Востоке.
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