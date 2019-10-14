Перевозку авто с Дальнего Востока оплатят из бюджета

За перевозку машин, произведенных на Дальнем Востоке, автопроизводителям будут выплачивать компенсации.

Соответствующую нормативную базу поручил принять президент России Владимир Путин.

Проектом бюджета на следующую трехлетку до 2022 года на эти цели на 2020 год предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Это в три раза больше суммы, выделенной на эти цели в текущем году, передает РИА «Новости».

Как отмечает агенство, единственным получателем этой поддержки является СП Mazda Sollers, которое собирает на Дальнем Востоке Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

Ранее Путин поручил узаконить 2% ипотеки для Дальнего Востока.