Путин поручил узаконить 2% ипотеки для Дальнего Востока
На Дальнем Востоке до 15 декабря появится ипотека для молодых семей со ставкой 2% годовых. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Там сказано, что необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие «субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья».
Для этих целей будут выделены средства из государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», пишет Russia Today.
Ранее стало известно о том, что с 25 сентября российские семьи смогут получать от государства по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Правда, давать эти деньги будут не всем, а при рождении третьего и последующих детей.
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