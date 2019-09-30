Путин подписал закон о резком повышении акцизов на вино

В России принят закон о повышении акцизов на отечественные и импортные вина с 2020 года. Сейчас они облагаются акцизом по льготной ставке. По новому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, налог вырастет в несколько раз.

С 2020 года с российских и импортных вин будут взимать акциз в размере 31 рубль за литр с последующим ежегодным повышением на 1 рубль. На игристые вина налог составит 40 рублей.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина сказала «ПолитЭксперту», что закон направлен на повышение качества и количества отечественных вин. Вместе с тем, учитывая будущий рост цен на вино, многие россияне отдадут предпочтение другим напиткам, считает она.

В настоящее время вина облагаются акцизом по льготной ставке, которая составляет 5 рублей для вина и 14 рублей – для шампанского. На иностранные напитки налог выше – 19 рублей на тихие вина и 37 – на игристые.