Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек по новым правилам. Также в документе содержится распоряжение об увольнении военнослужащих, срок призыва которых истек.

На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом. Весной в Вооруженные силы РФ было призвано 135 тыс. человек, пишет ТАСС.

В сентябре вступили в силу новые правила призыва, по которым те, у кого есть право на отсрочку или освобождение от военной службы, могут добровольно от него отказаться.

Ранее стало известно о том, что в России могут значительно увеличить штрафы для граждан, которые состоят на воинском учете и пытаются уклониться от службы в армии. Под санкции в первую очередь попадут призывники, не идущие на контакт с военкомом.