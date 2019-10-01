Минобороны предлагает повысить штрафы для уклонистов

В России могут значительно увеличить штрафы для граждан, которые состоят на воинском учете и

пытаются уклониться от службы в армии. Под санкции в первую очередь попадут призывники, не идущие на контакт с военкомом.



Штрафы для пытающихся уклониться от службы в армии могут увеличиться в шесть раз, об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.



По его словам, такой вопрос сейчас прорабатывается. Отмечается, что штрафы коснутся тех, кто не ставит в известность военкомат о смене места жительства или работы. В настоящий момент минимальный штраф составляет 500 рублей, пишет «РИА Новости».



По словам Бурдинского, число уклонистов снижается. В 2014 году в России насчитывалось 6 тыс. таких граждан, а в 2019 году зафиксировано 1,6 тыс. уклоняющихся от службы.



Ранее сообщалось, что Минобороны РФ разработало новые правила призыва: отныне отсутствие прописки или проживание не по месту регистрации не являются препятствием для службы. Это, с одной стороны, оставляет меньше шансов уклонистам, с другой, дает возможность поступать в военный вуз.