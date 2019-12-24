Путин охарактеризовал посла Польши словами «сволочь» и «свинья»

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью» посла Польши Юзефа Липского, который в 30-е годы пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру в Варшаве. До этого фюрер Третьего рейха предложил выслать евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны, ссылаясь на архивный документ.

В донесении главе МИД Польши Юзефу Беку Липский писал, что нужно поставить Гитлеру памятник, если Германия сошлет евреев из Европы в Африку. По мнению президента, Липский полностью солидаризировался с нацистами.

Он отметил, что Польша в настоящее время пытается пересмотреть историю Второй мировой войны и представить себя жертвой Германии и России, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее президент раскритиковал резолюцию Европарламента, в которой содержится критика политики руководства СССР. В документе сказано, что войну спровоцировали Германия и СССР, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.

В октябре Путин назвал верхом цинизма высказывания о том, что Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну.

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